Стармер: Якщо Україні не дати гарантії безпеки, Путін знову порушить договір

Британський прем'єр зазначив, що Путін раніше порушував домовленості, та не виключив, що це може повторитися

Кір Стармер (Фото: x.com/Keir_Starmer)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "не зовсім здивований" незгодою представників Росії на пропозицію припинення вогню. В ефірі The News Agents він заявив, що союзники мають надати Україні гарантії безпеки, щоб захистити від "погано замаскованих" амбіцій Путіна.

"Мене не дуже дивує, що Росія займає таку позицію. Вони дали це зрозуміти досить чітко. Вони виставили це напоказ кілька разів... Росія – це країна, яка, хоча й мала попередні угоди та домовленості, їх не дотримується. Ми знаємо, що Путін має амбіції, які важко приховати", – сказав Стармер.

Британський прем'єр також прокоментував незгоду Кремля із пропозиціями надати Україні додаткові гарантії безпеки. Він підкреслив: той, хто не має наміру порушувати угоду, не матиме проблем із гарантіями безпеки щодо неї.

"Його [Володимира Путіна] реакція зміцнює мою тверду впевненість у тому, що якщо угода не буде захищена гарантіями безпеки, то свого часу він її порушить", – підсумував Стармер.

Він наголосив, що союзники України, зокрема США, мають продовжувати працювати над забезпеченням міцного та надійного миру з "суверенітетом та безпекою України".

"Але це має бути мир, за якого угода буде захищена. Тому що у нас вже була угода, і вона не дотримувалася, тому що Росія просто порушує лінію розмежування", – сказав Стармер.

7 березня 2025 року Трамп сказав, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для Києва.

10 березня Віткофф заявив, що гарантії безпеки для України "не є складними речами".

12 березня Зеленський сказав, що Україна обговорюватиме з союзниками питання гарантій безпеки докладніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.

12 березня міністр оборони Франції заявив, що гарантії безпеки для України хочуть надати 15 країн.