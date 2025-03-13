Стармер: Если Украине не дать гарантии безопасности, Путин снова нарушит договор

Британский премьер отметил, что Путин ранее нарушал договоренности, и не исключил, что это может повториться

Кир Стармер (Фото: x.com/Keir_Starmer)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "не совсем удивлен" несогласием представителей России на предложение прекращения огня. В эфире The News Agents он заявил, что союзники должны предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы защитить от "плохо замаскированных" амбиций Путина.

"Меня не очень удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они дали это понять довольно четко. Они выставили это напоказ несколько раз... Россия – это страна, которая, хотя и имела предыдущие соглашения и договоренности, их не соблюдает. Мы знаем, что у Путина есть амбиции, которые трудно скрыть", – сказал Стармер.

Британский премьер также прокомментировал несогласие Кремля с предложениями предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности. Он подчеркнул: тот, кто не намерен нарушать соглашение, не будет иметь проблем с гарантиями безопасности по нему.

"Его [Владимира Путина] реакция укрепляет мою твердую уверенность в том, что если соглашение не будет защищено гарантиями безопасности, то в свое время он его нарушит", – подытожил Стармер.

Он подчеркнул, что союзники Украины, в том числе США, должны продолжать работать над обеспечением прочного и надежного мира с "суверенитетом и безопасностью Украины".

"Но это должен быть мир, при котором соглашение будет защищено. Потому что у нас уже было соглашение, и оно не соблюдалось, потому что Россия просто нарушает линию разграничения", – сказал Стармер.

7 марта 2025 года Трамп сказал, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Киева.

10 марта Уиткофф заявил, что гарантии безопасности для Украины "не являются сложными вещами".

12 марта Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.

12 марта министр обороны Франции заявил, что гарантии безопасности для Украины хотят дать 15 стран.