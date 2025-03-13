У Путіна заявили, що РФ не зацікавлена у перемир'ї, але офіційно скаже диктатор

Ушаков повідомив, що передав цю позицію раднику Трампа з питань нацбезпеки. У Центрі при РНБО назвали ці слова маніпуляцією

Юрій Ушаков (Фото: EPA)

Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков стверджує, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню. Водночас він додав, що офіційну позицію країни-агресора висловить Володимир Путін, передають пропагандистські ресурси РФ.

Ушаков заявив, що обговорював результати україно-американських переговорів у Саудівській Аравії під час дзвінку з радником президента США Майком Волтцем.

Радник Путіна повідомив співрозмовнику, що країна-агресор вважає тимчасове перемир'я нібито "тимчасовою передишкою" для українських військових, й Москва буцімто зацікавлена у "довготривалому мирному врегулюванні".

Згодом він назвав пропозицію Штатів про 30-денне припинення вогню "поспішною".

"Документ, на мою думку, має поспішний характер. Треба буде попрацювати, подумати та враховувати й нашу позицію також. Там викладено лише український підхід", – заявив соратник російського диктатора.

Також він розповів, що спецпосланець американського лідера Стівен Віткофф зустрінеться з представниками РФ "дуже високого рангу", не виключена зустріч "на найвищому рівні". Напередодні літак Віткоффа прибув до Москви.

ДОПОВНЕНО. Слова Ушакова можна тлумачити як те, що Росія традиційно намагається виставити себе "головним миротворцем", заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Він наголосив, що слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії станом на зараз, оскільки рішення у РФ ухвалює саме диктатор Путін.

"Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче "миру", і припинення вогню – це "не шлях до миру". Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", – зауважив Коваленко.