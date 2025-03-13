Зеленський – про перемир’я: Уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозиції оголосити перемир’я терміном на 30 днів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після того, як заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії.

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Президент зазначив, що Україна налаштована на швидкий рух до миру та готова виконати свою частину роботи для того, щоб "створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру". Президент похвалив команди, адже була відновлена оборонна допомога з боку США та обмін розвідданими.

За словами глави держави, представники України поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій.

"Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", – додав він.

Також під час перемовин в Саудівській Аравії сторони обговорили потребу в гарантуванні безпеки. Торкнулися взаємодії з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

"На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску США вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", – заявив президент.

Він наголосив, що українська команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир.