Рада викликала Сибігу для доповіді щодо переговорів зі США
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У четвер, 13 березня, Верховна Рада підтримала ініціативу викликати на засідання парламенту міністра закордонних справ Андрія Сибігу для доповіді щодо переговорів з американською делегацією в Саудівській Аравії. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Гончаренко заявив, що запропонував викликати Сибігу до парламенту, щоб дізнатися деталі перемовин зі США в Джидді 11 березня. Згодом він написав, що рішення ухвалене.

"152 голоси є. Чекаємо міністра", – додав нардеп.

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Железняк підтвердив, що рішення викликати Сибігу в парламент підтримали 152 депутати (зі 150 необхідних).

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що очікує доповіді української делегації щодо переговорів у Саудівській Аравії.

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