Рада викликала Сибігу для доповіді щодо переговорів зі США

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У четвер, 13 березня, Верховна Рада підтримала ініціативу викликати на засідання парламенту міністра закордонних справ Андрія Сибігу для доповіді щодо переговорів з американською делегацією в Саудівській Аравії. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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Гончаренко заявив, що запропонував викликати Сибігу до парламенту, щоб дізнатися деталі перемовин зі США в Джидді 11 березня. Згодом він написав, що рішення ухвалене.

"152 голоси є. Чекаємо міністра", – додав нардеп.

Железняк підтвердив, що рішення викликати Сибігу в парламент підтримали 152 депутати (зі 150 необхідних).

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що очікує доповіді української делегації щодо переговорів у Саудівській Аравії.