Рада викликала Сибігу для доповіді щодо переговорів зі США
У четвер, 13 березня, Верховна Рада підтримала ініціативу викликати на засідання парламенту міністра закордонних справ Андрія Сибігу для доповіді щодо переговорів з американською делегацією в Саудівській Аравії. Про це повідомили депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
Гончаренко заявив, що запропонував викликати Сибігу до парламенту, щоб дізнатися деталі перемовин зі США в Джидді 11 березня. Згодом він написав, що рішення ухвалене.
"152 голоси є. Чекаємо міністра", – додав нардеп.
Железняк підтвердив, що рішення викликати Сибігу в парламент підтримали 152 депутати (зі 150 необхідних).
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що очікує доповіді української делегації щодо переговорів у Саудівській Аравії.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- Також США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу після перемовин.
- Трамп привітав результат перемовин США й України та заявив, що може запросити Зеленського до Білого дому знову. Також він анонсував розмову з Путіним.