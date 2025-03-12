Зеленський: Очікую доповіді української делегації, яка працювала в Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський очікує доповіді української делегації, яка працювала в Саудівській Аравії 11 березня. Про це глава держава розповів у вечірньому відеозверненні.
Президент заявив, що Україна продовжує роботу на дипломатичному напрямку – для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію, для реального миру.
"Очікую доповіді української делегації, яка працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що Україна налаштована працювати максимально швидко з партнерами.
"Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну", – акцентував Зеленський.
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