Зеленский: Ожидаю доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ожидает доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

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Президент заявил, что Украина продолжает работу на дипломатическом направлении – чтобы как можно быстрее обеспечить все необходимые условия для давления на Россию, для реального мира.

"Ожидаю доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии, и готовим новые задачи для нашей дипломатии. Нужно двигаться к миру. Нужно двигаться к гарантиям безопасности. Нужно освобождать наших людей", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина настроена максимально быстро работать с партнерами.

"Главное – это способность наших партнеров обеспечить готовность России не обманывать, а реально завершать войну", – подчеркнул Зеленский.

Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.