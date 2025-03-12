Зеленский: Ожидаю доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ожидает доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

Президент заявил, что Украина продолжает работу на дипломатическом направлении – чтобы как можно быстрее обеспечить все необходимые условия для давления на Россию, для реального мира.

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"Ожидаю доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии, и готовим новые задачи для нашей дипломатии. Нужно двигаться к миру. Нужно двигаться к гарантиям безопасности. Нужно освобождать наших людей", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина настроена максимально быстро работать с партнерами.

"Главное – это способность наших партнеров обеспечить готовность России не обманывать, а реально завершать войну", – подчеркнул Зеленский.

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