У МЗС заявили, що на переговорах Україна змінила хід гри та розповіли про нюанси

Переговори України та США тривали понад вісім годин майже безперервно

Переговори у Саудівській Аравії (Фото: facebook.com/heorhiitykhyi)

Україна під час перемовин у Саудівській Аравії повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий і розповів про деякі нюанси діалогу.

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"[Приємно] дивитися на те, як у російському інфопросторі "пожарки їздять і люди суєтяться". Бо побачили, що Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри", – підкреслив він.

Перше, на що представник МЗС звернув увагу, – тривалість переговорів. Команди розмовляли понад вісім годин, а під час перерви на обід також тривала робота, зазначив Тихий.

"Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень... Коротко кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометра на голій силі волі та характеру. А ще – контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися", – сказав він.

Другий нюанс, на який указав речник МЗС, – це емоційне й інформаційне тло зустрічі. За його словами, це визначало "межі простору для компромісів" і впливало на переговорні позиції.

Тихий звернув увагу, що інформаційний простір був заповнений статтями з неназваних та "обізнаних" джерел. У цьому випадку було важливим перебування на перемовинах представників українських медіа

"Завдяки їм ви дізнавалися найсвіжіші новини про перебіг переговорів, а ми мали можливість комунікувати з українською аудиторією напряму, а не через міжнародні шпальти. Попри дрібні казуси (хто знає, той знає), вважаю, нам це вдалося", – зазначив Тихий.

Третім нюансом речник МЗС назвав особисту роль перемовників. Команди були представлені дипломатичним і військовим блоком. А ключову роль на фінальній стадії роботи над спільною заявою відіграв, за його словами, президент Володимир Зеленський.

"Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат", – зазначив Тихий.