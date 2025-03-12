В МИД заявили, что на переговорах Украина изменила ход игры и рассказали о нюансах

Переговоры Украины и США продолжались более восьми часов почти непрерывно

Переговоры в Саудовской Аравии (Фото: facebook.com/heorhiitykhyi)

Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий и рассказал о некоторых нюансах диалога.

"[Приятно] смотреть на то, как в российском инфопространстве "пожарки ездят и люди суетятся". Потому что увидели, что Украина только что полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры", – подчеркнул он.

Первое, на что представитель МИД обратил внимание, – продолжительность переговоров. Команды разговаривали более восьми часов, а во время перерыва на обед также продолжалась работа, отметил Тихий.

"О впечатлении от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений... Коротко говоря, гору берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще – контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы все, считаю, в целом справились", – сказал он.

Второй нюанс, на который указал представитель МИД, – это эмоциональный и информационный фон встречи. По его словам, это определяло "границы пространства для компромиссов" и влияло на переговорные позиции.

Тихий обратил внимание, что информационное пространство было заполнено статьями из неназванных и "осведомленных" источников. В этом случае было важно пребывание на переговорах представителей украинских медиа.

"Благодаря им вы узнавали свежие новости о ходе переговоров, а мы получили возможность общаться с украинской аудиторией напрямую, а не через международные полосы. Несмотря на мелкие казусы (кто знает, тот знает), считаю, нам это удалось", – отметил Тихий.

Третьим нюансом спикер МИД назвал личную роль переговорщиков. Команды были представлены дипломатическим и военным блоком. А ключевую роль на финальной стадии работы над общим заявлением сыграл, по его словам, президент Владимир Зеленский.

"Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость по другим, что позволило выйти на финальный положительный результат", – отметил Тихий.