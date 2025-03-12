Politico пишет, что Келлог фактически отстранен от переговоров. В Белом доме отрицают

Журналисты подчеркнули, что Келлога не было на переговорах в Саудовской Аравии, что может свидетельствовать о его отстранении от обязанностей

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в значительной степени отстранен от переговоров о войне. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных собеседников из администрации Трампа, но официально в Белом доме этого не признают.

"Келлога в основном исключили [из переговоров], поскольку другие, в частности госсекретарь Трампа Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф занимают центральное место в переговорах с украинцами и россиянами", – сказано в публикации.

Журналисты отмечают, что ярким примером являются переговоры в Саудовской Аравии, ведь спецпредставитель Трампа по Украине не участвует в них.

По словам некоторых должностных лиц из администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике, неофициально консультировавших команду президента, отсутствие Келлога подтверждает, что его отстранили.

"Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уже есть слишком много руководителей, а также Уиткофф, которые пытаются сыграть роль героя после окончания войны. Келлог хромает, добавляя путаницы в то, кто что делает", – сказал один из представителей администрации Трампа.

Но другие чиновники отрицают это.

"Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению. Генерал Келлог остается важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками", – сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюит.

Представитель Белого дома Анна Келли тоже заверила, что выполнение четких указаний Трампа о прекращении российско-украинской войны является обязательством Келлога.