Politico пише, що Келлога фактично відсторонено від переговорів. У Білому домі заперечують

Журналісти наголосили, що Келлога не було на переговорах у Саудівській Аравії, що може свідчити про його усунення від обов'язків

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог значною мірою відсторонений від переговорів щодо війни. Про це пише Politico, посилаючись на неназваних співрозмовників з адміністрації Трампа, але офіційно у Білому домі цього не визнають.

"Келлога здебільшого виключили [з переговорів], оскільки інші, зокрема держсекретар Трампа Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і посланник на Близькому Сході Стів Віткофф займають центральне місце в переговорах з українцями та росіянами", – йдеться у публікації.

Журналісти наголошують, що яскравим прикладом є переговори у Саудівській Аравії, адже спецпредставник Трампа з питань України не бере участі в них.

За словами деяких посадовців з адміністрації Трампа, а також кількох республіканських експертів із зовнішньої політики, які неофіційно консультували команду президента, відсутність Келлога підтверджує, що його відсторонили.

"Роль Келлога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не вирішить це остаточно. Уже надто багато керівників, а також Віткофф, які намагаються зіграти роль героя після закінчення війни. Келлог шкутильгає, додаючи плутанини щодо того, хто що робить", – сказав один із представників адміністрації Трампа.

Але інші чиновники заперечують це.

"Президент Трамп використав таланти кількох високопоставлених чиновників адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного розв’язання. Генерал Келлог залишається важливою частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", – сказав речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Г'юїтт.

Речниця Білого дому Анна Келлі теж запевнила, що виконання чітких вказівок Трампа щодо припинення російсько-української війни є зобов'язанням Келлога.