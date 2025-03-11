Тактика Трампа щодо України відповідає плану Келлога – The Telegraph

США завчасно планували примусити Україну до мирних переговорів з Росією, використовуючи відстрочення вступу в НАТО та зниження допомоги, пише The Telegraph

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/BORIS ROESSLER)

Тактика президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Росією базується на плані, розробленому його спецпосланцем з питань України Кітом Келлогом ще влітку 2024 року, на що звернули увагу журналісти The Telegraph.

План Келлога передбачав використання зниження військової допомоги Україні як інструменту для змушення її сісти за стіл переговорів з Росією. Трамп підтримав цю ідею, намагаючись змусити Україну відмовитися від мети перемоги у війні та почати переговори з Москвою.

Основні пункти плану Келлога:

Запобігання війні через сильну зовнішню політику: Келлог вважає, що політика "Америка понад усе", яку Трамп проводив під час свого першого президентства, могла б запобігти війні, якби США активно протистояли Росії через санкції та політичний тиск. Трамп міг би зупинити російського диктатора Володимира Путіна від вторгнення в Україну, застосовуючи жорстку позицію щодо НАТО і Росії. Мирні переговори з Путіним: Трамп мав ініціювати переговори з Путіним, пропонуючи повернення Росії до G7 в обмін на мирні угоди. Він також мав заблокувати міжнародні заяви, які засуджували Росію за її вторгнення в Україну. Відстрочення вступу України в НАТО: США та НАТО повинні були пообіцяти, що Україна не вступатиме до НАТО найближчими роками, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів. В обмін на це могла бути укладена мирна угода з Росією, що включала б гарантії безпеки для України.

Що відбувається насправді?

Трамп і переговори з Путіним: Трамп розпочав переговори з Путіним, що спричинило напруження з українським президентом Володимиром Зеленським. США навіть припинили постачання зброї Україні та зменшили обмін розвідданими. Переговори з Путіним і НАТО: Путін отримав бажану відстрочку для вступу України в НАТО ще до початку переговорів. США та НАТО підтвердили, що на цей момент Україна не отримає гарантії безпеки через НАТО. Суверенітет України та територіальні поступки: Келлог наголошував, що Україні не слід відмовлятися від мети повернення всіх своїх територій, але для цього потрібно застосовувати дипломатію. Однак сьогодні багато західних лідерів, включно з американськими чиновниками, вважають, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися частинами територій Росії для досягнення миру. Санкції та тиск на Росію: За планом Келлога, після мирної угоди США і союзники повинні були зняти санкції з Росії. Однак наразі американські чиновники вже думають про можливе послаблення санкцій після завершення бойових дій, що викликає занепокоєння в Києві. Енергетичні санкції: Келлог пропонував введення податків на продаж російських енергоносіїв для фінансування відновлення України. Трамп також обіцяв розглянути нові санкції проти Росії, але це питання досі відкрито.

Загалом, план Келлога передбачав компроміси з боку України, особливо в питаннях територій і НАТО, що сьогодні частково відображається в реальних подіях.