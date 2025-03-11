США заранее планировали принудить Украину к мирным переговорам с Россией, используя отсрочку вступления в НАТО и снижение помощи, пишет The Telegraph

Кот Келлог (Фото: ЕРА/BORIS ROESSLER)

Тактика президента США Дональда Трампа по мирным переговорам с Россией базируется на плане, разработанном его спецпосланником по Украине Китом Келлогом еще летом 2024 года, на что обратили внимание журналисты The Telegraph.

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План Келлога предусматривал использование понижения военной помощи Украине как инструмента для вынуждения ее сесть за стол переговоров с Россией. Трамп поддержал эту идею, пытаясь вынудить Украину отказаться от цели победы в войне и начать переговоры с Москвой.

Основные пункты плана Келлога:

Предотвращение войны из-за сильной внешней политики Келлог считает, что политика "Америка превыше всего", которую Трамп проводил во время своего первого президентства, могла бы предотвратить войну, если бы США активно противостояли России из-за санкций и политического давления. Трамп мог бы остановить российского диктатора Владимира Путина от вторжения в Украину, применяя жесткую позицию по отношению к НАТО и России. Мирные переговоры с Путиным: Трамп должен был инициировать переговоры с Путиным, предлагая возвращение России в G7 в обмен на мирные соглашения. Он также должен был заблокировать международные заявления, осуждавшие Россию за ее вторжение в Украину. Отсрочка вступления Украины в НАТО: США и НАТО должны были пообещать, что Украина не будет вступать в НАТО в ближайшие годы, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров. В обмен на это могло быть заключено мирное соглашение с Россией, включающее гарантии безопасности для Украины.

Что происходит на самом деле?

Трамп и переговоры с Путиным: Трамп начал переговоры с Путиным, что повлекло за собой напряжение с украинским президентом Владимиром Зеленским. США даже прекратили поставки оружия Украине и уменьшили обмен разведданными. Переговоры с Путиным и НАТО Путин получил желаемую отсрочку для вступления Украины в НАТО еще до начала переговоров. США и НАТО подтвердили, что в настоящее время Украина не получит гарантии безопасности через НАТО. Суверенитет Украины и территориальные уступки Келлог отмечал, что Украине не следует отказываться от цели возвращения всех своих территорий, но для этого нужно применять дипломатию. Однако сегодня многие западные лидеры, включая американских чиновников, считают, что Украине, вероятно, придется уступить части территорий России для достижения мира. Санкции и давление на Россию: По плану Келлога, после мирного соглашения США и союзники должны были снять санкции с России. Однако американские чиновники уже думают о возможном ослаблении санкций после завершения боевых действий, что вызывает беспокойство в Киеве. Энергетические санкции: Келлог предлагал введение налогов на продажу российских энергоносителей для финансирования восстановления Украины. Трамп также обещал рассмотреть новые санкции против России, но этот вопрос до сих пор открыт.

В целом план Келлога предусматривал компромиссы со стороны Украины, особенно в вопросах территорий и НАТО, что отчасти отражается сегодня в реальных событиях.