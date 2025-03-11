Трамп може запросити Зеленського до Білого дому знову і анонсував розмову з Путіним

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запросити президента Володимира Зеленського у Білий дім знову. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами.

Він зазначив, що зробить це для того, щоб "покласти край війні в Україні".

Також Трамп прокоментував згоду України на режим тиші на фронті строком на 30 днів. За його словами, США проведуть зустріч з Росією 11 або 12 березня з цього ж приводу.

"Україна щойно погодилася на припинення вогню. Тепер ми повинні піти до Росії, і, сподіваюся, президент Путін також погодиться на це... Я поговорю з Володимиром Путіним, так... Сподіваюся, він також погодиться [на припинення вогню], і я дійсно думаю, що це буде 75% шляху", – заявив президент США.

Під час перемовин у Джидді США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.

Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, як тільки Росія погодиться на це.

Також США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу після перемовин.