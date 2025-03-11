У Зеленського назвали три умови для Євросоюзу, які допоможуть наблизити мир в Україні

Керівник ОП заявив про гарантії безпеки, санкційний тиск на Росію, а також про російські заморожені активи

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у колонці для The Guardian назвав три "критично важливі" умови, виконання яких Євросоюзом дозволить забезпечити тривалий мир в Україні.

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"По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити й збільшити санкції проти Росії. І, по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України", – написав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що засідання Європейської ради, яке відбулося минулого тижня, доводить здатність Європи контролювати свою безпеку і визначати свою долю.

Він підкреслив, що саме інтерес до забезпечення стабільної європейської безпеки мотивує Україну наполягати на виконанні певних умов. За його словами, десятирічна агресія Росії проти України не повинна залишатися без уваги і лідери Європи визнають цю реальність. Він також закликав їх виконати важливі угоди, які були досягнуті в Брюсселі минулого четверга.

7 березня 2025 року міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що Україна має визнати, що отримає гарантії безпеки не від США, а від ЄС.

8 березня Зеленський заявив, що українська делегація "зробить все", аби українські інтереси були враховані належним чином під час переговорів зі США у Саудівській Аравії.

Джерела Financial Times казали, Україна запропонує Росії часткове припинення вогню у небі та на воді у надії, що прогрес у перемовинах змусить США відновити військову підтримку та обмін розвідувальною інформацією.