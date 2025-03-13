Рада вызвала Сибигу для доклада о переговорах с США

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В четверг, 13 марта, Верховная Рада поддержала инициативу вызвать на заседание парламента министра иностранных дел Андрея Сибига для доклада о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии. Об этом сообщили депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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Гончаренко заявил, что предложил вызвать Сибигу в парламент, чтобы узнать детали переговоров с США в Джидде 11 марта. Впоследствии он написал, что решение принято.

"152 голоса есть. Ждем министра", – добавил нардеп.

Железняк подтвердил, что решение вызвать Сибигу в парламент поддержали 152 депутата (из 150 необходимых).

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что ожидает доклада украинской делегации о переговорах в Саудовской Аравии.