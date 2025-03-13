Рада вызвала Сибигу для доклада о переговорах с США
В четверг, 13 марта, Верховная Рада поддержала инициативу вызвать на заседание парламента министра иностранных дел Андрея Сибига для доклада о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии. Об этом сообщили депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Гончаренко заявил, что предложил вызвать Сибигу в парламент, чтобы узнать детали переговоров с США в Джидде 11 марта. Впоследствии он написал, что решение принято.
"152 голоса есть. Ждем министра", – добавил нардеп.
Железняк подтвердил, что решение вызвать Сибигу в парламент поддержали 152 депутата (из 150 необходимых).
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что ожидает доклада украинской делегации о переговорах в Саудовской Аравии.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Также США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь после переговоров.
- Трамп приветствовал результат переговоров США и Украины и заявил, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова. Также он анонсировал разговор с Путиным.