Зеленский – о перемирии: Уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России по поводу предложения объявить перемирие сроком на 30 дней. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после того, як заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

Президент отметил, что Украина настроена на быстрое движение к миру и готова выполнить свою часть работы для того, чтобы "создать все возможности для надежного, продолжительного и достойного мира". Президент похвалил команды, ведь была возобновлена оборонная помощь со стороны США и обмен разведданными.

По словам главы государства, представители Украины проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях.

"Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", – добавил он.

Также во время переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудили необходимость обеспечения безопасности. Затронули взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это вновь подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления США хватит, чтобы заставить Россию к завершению войны", — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинская команда готова и дальше конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, стремящихся помогать приблизить мир.