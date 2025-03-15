Стармер: 20 марта военные руководители стран Европы обсудят миротворцев для Украины

Британский премьер подчеркнул, что ради прочного мира нужно принять меры безопасности

Кир Стармер (Фото: EPA/Betty Laura Zapata)

Военные руководители ряда стран встретятся в Великобритании 20 марта, чтобы обсудить вопрос поддержки будущей безопасности Украины. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции по итогам онлайн-диалога с лидерами "коалиции желающих".

По словам Стармера, представители стран разработают "практические планы" того, как военные могут поддержать безопасность Украины в будущем.

"Мы ускорим предоставление военной поддержки, ужесточим санкции в отношении доходов России и продолжим изучать все законные пути для того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", – сказал он.

Стармера спросили о том, насколько эффективными могут быть миротворческие силы в случае их развертывания в Украине. Премьер не дал прямого ответа, а лишь отметил, что это будет обсуждаться на совещании 20 марта.

Он отметил, что Великобритания будет "играть ведущую роль", предоставляя войска и авиацию, а другие страны могут предоставить другие возможности. Но перед этим необходимо, чтобы было достигнуто мирное соглашение.

Также Стармер подчеркнул, что любой план мирного урегулирования в Украине требует сотрудничества с США.

"Позиция в отношении США не изменилась. Я ясно дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами… Мы общаемся с США ежедневно... Если мы хотим добиться прочного мира, нам придется принять меры безопасности", – сказал премьер-министр.