Зеленський про перемир'я: Нехай тепер Америка змусить Путіна піти на перший крок

Президент нагадав, що диктатор не хоче йти на припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що тепер нехай США змусять російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення вогню. Про це голова держави розповів на брифінгу, який транслювало Суспільне.

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Зеленського запитали: чи ставить американська сторона додаткові умови для України, зокрема щодо територій.

"Ні, на зустрічі в Саудівській Аравії [11 березня] не було жодних додаткових умов. Тому що всі реально, так по-людськи, були щасливі. По-перше, ми були разом, дві країни були разом. Я вважаю, що це серйозний крок вперед. Друге, що Україна пішла на такий серйозний крок дипломатичний [погодилася на припинення вогню]. Серйозний дуже. І також всі дуже були раді", – відповів Зеленський.

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Водночас він повторив, що російський диктатор не хоче йти на перемир'я.

Голова держави наголосив: "Нехай Америка тепер змусить Путіна зробити перший крок. Потім будемо обговорювати всі інші кроки".

Також президент зазначив, що Росії "буде складно викрутитися" після домовленості України зі США про припинення вогню.