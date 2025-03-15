Зеленский о перемирии: Пусть теперь Америка заставит Путина пойти на первый шаг
Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь пусть США заставят российского диктатора Владимира Путина пойти на прекращение огня. Об этом глава государства рассказал на брифинге, который транслировало Суспильне.
Зеленского спросили: выдвигает ли американская сторона дополнительные условия для Украины, в частности относительно территорий.
"Нет, на встрече в Саудовской Аравии [11 марта] не было никаких дополнительных условий. Потому что все реально, так по-человечески, были счастливы. Во-первых, мы были вместе, две страны были вместе. Я считаю, что это серьезный шаг вперед. Второе, что Украина пошла на такой серьезный дипломатический шаг [согласилась на прекращение огня]. Серьезный очень. И тоже все очень были рады", – ответил Зеленский.
В то же время он повторил, что российский диктатор не хочет идти на перемирие.
Глава государства подчеркнул: "Пусть Америка теперь заставит Путина сделать первый шаг. Затем будем обсуждать все остальные шаги".
Также президент отметил, что России "будет сложно выкрутиться" после договоренности Украины с США о прекращении огня.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Зеленский сообщил, что Путин готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- 14 марта президент Штатов Трамп заявил, что, по его мнению, Путин согласится на предложение о перемирии. Также американский лидер анонсировал, что 17 марта станет известно "чуть больше" о возможном прекращении огня.