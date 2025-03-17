До "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн. В уряді Британії розповіли деталі

Кір Стармер (Фото: Betty Laura Zapata/EPA)

Понад 30 країн приєднаються до "коаліції охочих" і частина з них уже висловила готовність надіслати своїх військових до України в межах миротворчої місії. Про це повідомив речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає телеканал Sky News.

У суботу очільники 26 західних держав, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зібралися на віртуальну розмову, організовану Стармером після того, як президент Володимир Зеленський погодився на припинення вогню терміном на 30 днів.

У онлайн-зустрічі взяли участь представники Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Туреччини, України та Британії.

Військове керівництво зустрінеться в четвер, 20 березня, щоб обговорити наступну "оперативну фазу" захисту України в межах миротворчих сил, якщо вдасться домовитися про припинення вогню з Росією.

За словами речника британського прем’єра, тепер вони очікують, що до коаліції будуть залучені понад 30 країн, але не повідомив, які ще держави приєдналися після зустрічі в суботу.

"Можливості участі будуть відрізнятися, але це будуть значні сили, зі значним числом країн, що надають війська, і більшою групою, яка робить внесок іншими способами", – наголосив він.

Прессекретар не повідомив, які країни погодилися стати частиною миротворчих сил.

"У коаліцію охочих, як ми очікуємо, буде залучено понад 30 країн. Це передбачає більше, ніж відправлення військ, і включатиме внесок іншими способами", – уточнив він.