27 марта Зеленский посетит встречу "коалиции желающих". Определят гарантии безопасности
27 марта в Париже состоится саммит "коалиции желающих" с участием президента Владимира Зеленского. Союзники определят, в частности, гарантии безопасности, сообщил президент Франции Эманнюэль Макрон.
"Мы завершим нашу работу по поддержке украинской армии и построению устойчивой и жизнеспособной военной модели для предотвращения грядущих российских вторжений. Мы также определим гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы", – отметил он.
По словам французского лидера, саммит состоится после прошедшей на прошлой неделе в Париже встречи начальников штабов вооруженных сил и встречи заместителей начальников оперативных командований в Лондоне 21 марта.
Макрон подчеркнул, что союзники "хотят защитить мир".
- 16 марта Макрон заявлял, что миротворческие войска союзников могут разместить в Киеве, Одессе и Львове.
- Также он назвал четыре основных гарантии безопасности Украины, которые может предоставить Европа.
- 17 марта сообщалось, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран. В правительстве Британии рассказали подробности.