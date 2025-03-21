27 марта Зеленский посетит встречу "коалиции желающих". Определят гарантии безопасности

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

27 марта в Париже состоится саммит "коалиции желающих" с участием президента Владимира Зеленского. Союзники определят, в частности, гарантии безопасности, сообщил президент Франции Эманнюэль Макрон.

"Мы завершим нашу работу по поддержке украинской армии и построению устойчивой и жизнеспособной военной модели для предотвращения грядущих российских вторжений. Мы также определим гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы", – отметил он.

По словам французского лидера, саммит состоится после прошедшей на прошлой неделе в Париже встречи начальников штабов вооруженных сил и встречи заместителей начальников оперативных командований в Лондоне 21 марта.

Макрон подчеркнул, что союзники "хотят защитить мир".