27 березня Зеленський відвідає зустріч "коаліції охочих". Визначать гарантії безпеки

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

27 березня в Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" за участі президента Володимира Зеленського. Союзники визначать, зокрема, гарантії безпеки, повідомив президент Франції Еманнюель Макрон.

"Ми завершимо нашу роботу з підтримки української армії й побудови стійкої та життєздатної військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням. Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили", – зазначи він.

За словами французького лідера, саміт відбудеться після зустрічі начальників штабів збройних сил, що пройшла минулого тижня у Парижі, і зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні 21 березня.

Макрон підкреслив, що союзники "хочуть захистити мир".