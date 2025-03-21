27 березня Зеленський відвідає зустріч "коаліції охочих". Визначать гарантії безпеки
27 березня в Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" за участі президента Володимира Зеленського. Союзники визначать, зокрема, гарантії безпеки, повідомив президент Франції Еманнюель Макрон.
"Ми завершимо нашу роботу з підтримки української армії й побудови стійкої та життєздатної військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням. Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили", – зазначи він.
За словами французького лідера, саміт відбудеться після зустрічі начальників штабів збройних сил, що пройшла минулого тижня у Парижі, і зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні 21 березня.
Макрон підкреслив, що союзники "хочуть захистити мир".
- 16 березня Макрон заявляв, що миротворчі війська союзників можуть розміститися у Києві, Одесі та Львові.
- Також він назвав чотири основні гарантії безпеки Україні, які може надати Європа.
- 17 березня повідомлялося, що до "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн. В уряді Британії розповіли деталі.