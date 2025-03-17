Військова допомога та вступ до ЄС у 2030 році. Вільнюс назвав гарантії безпеки Україні
Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі назвав п'ять основних гарантій безпеки для України, які, на його думку, мають надати європейські союзники. Серед них – військова підтримка та євроінтеграція України.
Передусім, на думку Будриса, Євросоюз має забезпечити Україну довготривалою військовою підтримкою: "Цього року 40 млрд євро — це мінімум".
"Другий елемент – це європейські війська в Україні з американською підтримкою. Це важливий елемент", – сказав глава литовської дипломатії.
Третє – це продовження тиску на Росію через санкції та арешт заморожених активів.
"Четвертим елементом має бути правосуддя через підзвітність. Це означає не лише юридичну відповідальність, але й відшкодування збитків", – сказав він.
П'ятим елементом потенційного пакета гарантій безпеки для України має стати її прискорений вступ до Євросоюзу. Міністр зазначив, що Брюссель вважає 1 січня 2030 року датою, якої можна досягти спільними зусиллями.
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