Військова допомога та вступ до ЄС у 2030 році. Вільнюс назвав гарантії безпеки Україні

За словами Кестутіса Будриса, Україна має отримати військову підтримку, європейські війська на своїй території, а також прискорений вступ до ЄС

Кестутіс Будрис (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі назвав п'ять основних гарантій безпеки для України, які, на його думку, мають надати європейські союзники. Серед них – військова підтримка та євроінтеграція України.

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Передусім, на думку Будриса, Євросоюз має забезпечити Україну довготривалою військовою підтримкою: "Цього року 40 млрд євро — це мінімум".

"Другий елемент – це європейські війська в Україні з американською підтримкою. Це важливий елемент", – сказав глава литовської дипломатії.

Третє – це продовження тиску на Росію через санкції та арешт заморожених активів.

"Четвертим елементом має бути правосуддя через підзвітність. Це означає не лише юридичну відповідальність, але й відшкодування збитків", – сказав він.

П'ятим елементом потенційного пакета гарантій безпеки для України має стати її прискорений вступ до Євросоюзу. Міністр зазначив, що Брюссель вважає 1 січня 2030 року датою, якої можна досягти спільними зусиллями.

12 березня 2025 року президент Зеленський сказав, що Україна обговорюватиме із союзниками питання гарантій безпеки детальніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.

16 березня президент Франції Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки, які Україна може отримати від європейських союзників. LIGA.net прописала їх в новині.