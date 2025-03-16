Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки Україні, які може надати Європа

Україна у жодному разі не може поступатися Росії територіями та залишатися без гарантій безпеки, наголосив президент Франції

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Parisien назвав чотири основні гарантії безпеки, які Україна може отримати від європейських союзників. Його цитує Ladepeche.

За словами Макрона, Україна у жодному разі не може поступатися Росії територіями та залишатися без гарантій безпеки.

"Ми провели роботу, яку я зобов’язався виконати, а саме надати реалістичність гарантіям безпеки, з важливою зустріччю, що відбулася в Парижі за участю всіх начальників генеральних штабів європейських і союзних армій", – сказав французький лідер.

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За його словами, основні гарантії безпеки Україні від Європи виглядатимуть так:

→ негайна підтримка України, зокрема, через нові ініціативи для постачання військового обладнання й коригування постачань за актуальними потребами;

→ створення такого формату української армії, який забезпечить її здатність протистояти новим російським наступам у майбутньому;

→ можливість розгортання військових сил на основі добровільної коаліції в Україні у майбутньому;

→ посилення європейської оборони, що стане гарантією безпеки, а також додаткові інвестиції та координація між арміями.

7 березня 2025 року президент США Трамп сказав, що хоче спочатку завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для Києва.

10 березня спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що гарантії безпеки для України "не є складними речами".

12 березня президент Зеленський сказав, що Україна обговорюватиме із союзниками питання гарантій безпеки детальніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.