Рубіо розповів, що буде після припинення вогню і коли Україна отримає гарантії безпеки

Марко Рубіо (Фото: ОП)

Після 30-денного припинення вогню Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів, у рамках якого Київ отримає гарантії безпеки. Про це після засідання G7 заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Припинення вогню і потім перехід до столу переговорів для остаточного вирішення війни. Це два окремі процеси. Процес номер один — це те, що потрібно від обох сторін, це припинення стрілянини та боїв, щоб потім сісти за стіл переговорів. Це вже друга фаза", – сказав він.

За словами Рубіо, у рамках другої фази Україні будуть надані гарантії безпеки. Водночас він не уточнив, від США чи від інших країн.

"Очевидно, кожна країна у світі має право на безпеку, має право захищатися, має право охороняти свою територію. Це обов’язково стане частиною цієї розмови, і до неї треба буде залучити не лише погляди Сполучених Штатів, а й інших країн, які залучені до [мирного] процесу", – сказав держсекретар США.