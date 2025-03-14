"Це про дії, а не про особистості". Рубіо відповів, чи довіряє Путіну
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що зовнішня політика – це "про діяльність або бездіяльність", а не про "особистості". Таким чином після засідання G7 він відповів на запитання, чи довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.
Рубіо назвав запитання про довіру до Путіна "недоречним".
"Я думаю, що у зовнішній політиці йдеться не про довіру, а про дії. Ви не можете просто сказати, що хочете миру – ви маєте працювати над тим, щоб цей мир настав. Тому зовнішня політика – це не про особистості", – додав він.
Він наголосив, що "на жаль, у зовнішній політиці часто доводиться працювати з людьми, яких ти не любиш".
"Я не маю на увазі конкретно президента Путіна. Я кажу загалом – у зовнішній політиці тобі часто доводиться працювати з людьми, з якими у тебе можуть бути розбіжності", – підсумував Рубіо.
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