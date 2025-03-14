"Это о действиях, а не о личностях". Рубио ответил, доверяет ли Путину

Госсекретарь заявил, что во внешней политике часто приходится работать с теми, кто не нравится. Но, по его словам, он не имел в виду Путина

Марко Рубио (Фото: ЕРА/FREDDIE EVERETT)

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что внешняя политика – это "о деятельности или бездействии", а не о "личностях". Таким образом после заседания G7 он ответил на вопрос, доверяет ли российскому диктатору Владимиру Путину.

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Рубио назвал вопрос о доверии к Путину "неуместным".

"Я думаю, что во внешней политике речь идет не о доверии, а о действиях. Вы не можете просто сказать, что хотите мира – вы должны работать над тем, чтобы этот мир наступил. Поэтому внешняя политика – это не о личности", – добавил он.

Он подчеркнул, что, "к сожалению, во внешней политике часто приходится работать с людьми, которых ты не любишь".

"Я не имею в виду конкретно президента Путина. Я говорю в общем – во внешней политике тебе часто приходится работать с людьми, с которыми у тебя могут быть разногласия", – подытожил Рубио.