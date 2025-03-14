Рубио рассказал, что будет после перемирия и когда Украина получит гарантии безопасности

Марко Рубио (Фото: ОП)

После 30-дневного прекращения огня Украина и Россия должны сесть за стол переговоров, в рамках которого Киев получит гарантии безопасности. Об этом после заседания G7 заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Прекращение огня и затем переход за стол переговоров для окончательного решения войны. Это два отдельных процесса. Процесс номер один – это то, что нужно от обеих сторон, это прекращение стрельбы и боев, чтобы потом сесть за стол переговоров. Это уже вторая фаза", – сказал он.

По словам Рубио, в рамках второй фазы Украине будут предоставлены гарантии безопасности. В то же время он не уточнил, от США или от других стран.

"Очевидно, каждая страна в мире имеет право на безопасность, имеет право защищаться, имеет право охранять свою территорию. Это обязательно станет частью этого разговора, и к нему нужно будет привлечь не только взгляды Соединенных Штатов, но и других стран, вовлеченных в [мирный] процесс", – сказал госсекретарь США.