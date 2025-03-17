Военная помощь и вступление в ЕС в 2030 году. Вильнюс назвал гарантии безопасности Украине

По словам Кястутиса Будриса, Украина должна получить военную поддержку, европейские войска на своей территории, а также ускоренное вступление в ЕС

Кястутис Будрис (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе назвал пять основных гарантий безопасности для Украины, которые, по его мнению, должны предоставить европейские союзники. Среди них – военная поддержка и евроинтеграция Украины.

Прежде всего, по мнению Будриса, Евросоюз должен обеспечить Украину долговременной военной поддержкой: "В этом году 40 млрд евро – это минимум".

"Второй элемент – это европейские войска в Украине с американской поддержкой. Это важный элемент", – сказал глава литовской дипломатии.

Третье – это продолжение давления на Россию через санкции и арест замороженных активов.

"Четвертым элементом должно быть правосудие по подотчетности. Это означает не только юридическую ответственность, но и возмещение ущерба", – сказал он.

Пятым элементом потенциального пакета гарантий безопасности для Украины должно стать ее ускоренное вступление в Евросоюз. Министр отметил, что Брюссель считает 1 января 2030 года датой, которой можно достичь совместными усилиями.

12 марта 2025 года президент Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.

16 марта президент Франции Макрон назвал четыре основных гарантии безопасности, которые Украина может получить от европейских союзников. LIGA.net прописала их в новости.