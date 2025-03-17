Военная помощь и вступление в ЕС в 2030 году. Вильнюс назвал гарантии безопасности Украине
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе назвал пять основных гарантий безопасности для Украины, которые, по его мнению, должны предоставить европейские союзники. Среди них – военная поддержка и евроинтеграция Украины.
Прежде всего, по мнению Будриса, Евросоюз должен обеспечить Украину долговременной военной поддержкой: "В этом году 40 млрд евро – это минимум".
"Второй элемент – это европейские войска в Украине с американской поддержкой. Это важный элемент", – сказал глава литовской дипломатии.
Третье – это продолжение давления на Россию через санкции и арест замороженных активов.
"Четвертым элементом должно быть правосудие по подотчетности. Это означает не только юридическую ответственность, но и возмещение ущерба", – сказал он.
Пятым элементом потенциального пакета гарантий безопасности для Украины должно стать ее ускоренное вступление в Евросоюз. Министр отметил, что Брюссель считает 1 января 2030 года датой, которой можно достичь совместными усилиями.
- 12 марта 2025 года президент Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.
- 16 марта президент Франции Макрон назвал четыре основных гарантии безопасности, которые Украина может получить от европейских союзников. LIGA.net прописала их в новости.