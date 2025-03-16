Миротворчі війська союзників можуть розміститися у Києві, Одесі та Львові – Макрон

Президент Франції заявив, що франко-британський план щодо миротворців в Україні зацікавив країни не тільки в Європі, а й поза нею

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/AURELIEN MORISSARD)

Потенційно європейські союзники можуть розмістити миротворчі війська у Києві, Одесі та Львові. Про це в інтерв'ю Le Parisien розповів президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, план Лондона й Парижа щодо розміщення миротворчих військ в Україні зацікавив кілька країн не тільки у Європі, а й за її межами.

"Мета полягає не в тому, щоб зібрати велику кількість військових, оскільки сьогодні найбільша європейська армія — українська, з одним мільйоном військових. Йдеться про розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для реалізації програм підготовки та демонстрації довгострокової підтримки. У військових сценаріях розглядаються такі центри, як Київ, Одеса та Львів", – поділився Макрон.

Він додав, що Росія не має впливати на рішення союзників України щодо введення військ.

"Україна є суверенною державою, і якщо вона запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні", – висловився французький лідер.

Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

11 березня AP написало про пропозиції, які висуваються до плану розгортання миротворців в Україні. Серед них були дозвіл миротворцям відкривати вогонь у разі порушення перемир'я з боку РФ і термінові постачання зброї.

13 березня стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.