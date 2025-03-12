Чіткого плану щодо миротворців в Україні ще немає. АР дізналось, що пропонують

Лунали пропозиції дозволити миротворцям відкривати вогонь у разі порушення перемир'я з боку РФ, а також терміново відправляти зброю

Військові Європейського корпусу (Фото: Christophe Petit Tisson/EPA)

Остаточного плану щодо введення миротворців в Україну ще немає, але до нього вносять пропозиції. Про них повідомляє інформаційне агентство Associated Press, що спілкувалось із західними та українськими офіційними особами у Києві, а також із французькими та британськими посадовцями.



Неназваний французький військовий чиновник розповів, що миротворчим силам можуть надати важке озброєння та запаси зброї, які терміново відправлять протягом кількох годин або днів для допомоги в обороні України.



Ще один неназваний західний чиновник у Києві запропонував іншу ідею – щоб миротворці мали право завдавати прямих та негайних ударів по російських силах у разі порушення миру.

В АР наголосили, що останніми тижнями з’являються подробиці щодо цього питання, оскільки тривають технічні дискусії між західними дипломатичними та військовими чиновниками в Україні та інших європейських столицях.

У лютому певні західні чиновники описували миротворців як невеликі сили підтримки кількістю менше ніж 30 000 військових, більшість з яких надішле Європа.

За однією з версій, війська будуть розміщені на ключових об'єктах інфраструктури далеко від лінії фронту, таких як атомні електростанції, матимуть підтримку західних повітряних та морських сил.

Лінію фронту планують контролювати переважно віддалено за допомогою безпілотників та інших технологій.

Повітряні сили, включно з американськими, що базуються за межами України, можливо, в Польщі чи Румунії, перебуватимуть у резерві для стримування порушень миру та відкриття українського повітряного простору для комерційних рейсів.

Військово-морські сили союзників також могли б взяти участь у розмінуванні Чорного моря та патрулюванні для забезпечення безпеки міжнародних вод.

Також обговорювалась армія миротворців, розміщена вздовж лінії фронту завдовжки у 1000 кілометрів. Але інші офіційні особи заявили, що цифри обговорюються.