Рютте висловив згоду з Трампом щодо України: Спочатку мир, потім гарантії безпеки

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що згоден із президентом США Дональдом Трампом у питанні того, що гарантії безпеки для України потрібно приймати після досягнення мирної угоди. Про це він заявив на пресконференції у Приштині, передає El Mundo.

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"Я думаю, президент Трамп правий, що перш ніж зберігати мир, потрібно спочатку укласти мирну угоду. А миру поки що немає", – сказав він.

Генсек також захотів наголосити, що завдяки зусиллям Трампа "відбувся прорив" щодо України. Він мав на увазі початок переговорів як з українською, так і з російською сторонами щодо завершення повномасштабної війни.