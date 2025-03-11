Рютте висловив згоду з Трампом щодо України: Спочатку мир, потім гарантії безпеки
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що згоден із президентом США Дональдом Трампом у питанні того, що гарантії безпеки для України потрібно приймати після досягнення мирної угоди. Про це він заявив на пресконференції у Приштині, передає El Mundo.
"Я думаю, президент Трамп правий, що перш ніж зберігати мир, потрібно спочатку укласти мирну угоду. А миру поки що немає", – сказав він.
Генсек також захотів наголосити, що завдяки зусиллям Трампа "відбувся прорив" щодо України. Він мав на увазі початок переговорів як з українською, так і з російською сторонами щодо завершення повномасштабної війни.
- 7 березня президент США заявляв, що хоче спершу завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для України.
- У той же день глава Мінфіну США сказав, що Зеленський має визнати, що отримає гарантії безпеки від Європи.
- 10 березня Трамп заявив, що гарантії безпеки – "не складні речі".
- 11 березня Зеленський назвав три умови для Євросоюзу, що допоможуть наблизити мир в Україні.