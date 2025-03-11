Трамп вважає, що в Саудівській Аравії посадив за стіл переговорів Україну та Росію

Білий дім опублікував перелік "перемог" Дональда Трампа, одна з яких стосується війни в Україні

Дональд Трамп (Фото: HRIS KLEPONIS/EPA)

Білий дім опублікував перелік з 50 досягнень президента США Дональда Трампа за перші 50 днів перебування на посаді, які в документі називаються "перемогами американського народу". Російсько-українська війна згадується в ньому один раз.

"Сьогодні (10 березня) президент Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найвизначніший президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються – і президент Трамп тільки починає", – написала пресслужба адміністрації президента США.

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В перелік увійшли дії та наміри Трампа, що стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої політики США. Україна згадується в 16 пункті під загальною назвою "Президент Трамп прагне миру у всьому світі". Він об’єднує дії Трампа з врегулювання російсько-української війни та війни у Газі.

"Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів під час історичних мирних переговорів у Саудівській Аравії з метою досягнення миру", – написала адміністрація президента США.

Варто зазначити, що у Саудівській Аравії 11 березня розпочалися переговори української й американської делегацій. Метою зустрічі є з’ясування позиції України щодо можливого припинення вогню. Росії на переговорах немає.

Переговори між США та Росією пройшли у Саудівській Аравії 18 лютого. Американська делегація розглядала зустріч з представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.