Рубіо не виключив неформальної зустрічі з Зеленським у Саудівській Аравії
Держсекретар США Марко Рубіо не виключає неформальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії. Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час візиту до Арабського півострова.
У Рубіо запитали, чи очікує він, що зможе поговорити з Зеленським у Саудівській Аравії.
"Я не знаю. Він не є частиною нашої зустрічі — він зустрічається з наслідним принцом, але я не думаю, що він братиме участь у наших переговорах. Наші зустрічі заплановані з делегацією, яку вони надіслали", – сказав він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можлива неформальна розмова з українським президентом, поза межами основних зустрічей, держсекретар США заявив: "Потенційно. Як я вже сказав, його зустрічі, ймовірно, будуть безпосередньо з президентом, але це можливо".
Тим часом зустріч делегацій України та США вже розпочалися об 11:00.
- 10 березня 2025 року президент Зеленський із командою прибули до Саудівської Аравії. Глава держави вже повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
- Радник Трампа з нацбезпеки Волтц повідомив, що на зустрічі мають обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.