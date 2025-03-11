Рубіо не виключив неформальної зустрічі з Зеленським у Саудівській Аравії

Держсекретар США заявив, що український президент не входив у плани, але він міг би зустрітися з ним

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Francis Chung)

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає неформальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії. Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час візиту до Арабського півострова.

У Рубіо запитали, чи очікує він, що зможе поговорити з Зеленським у Саудівській Аравії.

"Я не знаю. Він не є частиною нашої зустрічі — він зустрічається з наслідним принцом, але я не думаю, що він братиме участь у наших переговорах. Наші зустрічі заплановані з делегацією, яку вони надіслали", – сказав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можлива неформальна розмова з українським президентом, поза межами основних зустрічей, держсекретар США заявив: "Потенційно. Як я вже сказав, його зустрічі, ймовірно, будуть безпосередньо з президентом, але це можливо".

Тим часом зустріч делегацій України та США вже розпочалися об 11:00.