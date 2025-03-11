Рубіо не виключив неформальної зустрічі з Зеленським у Саудівській Аравії
Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Francis Chung)

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає неформальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії. Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час візиту до Арабського півострова.

У Рубіо запитали, чи очікує він, що зможе поговорити з Зеленським у Саудівській Аравії.

"Я не знаю. Він не є частиною нашої зустрічі — він зустрічається з наслідним принцом, але я не думаю, що він братиме участь у наших переговорах. Наші зустрічі заплановані з делегацією, яку вони надіслали", – сказав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можлива неформальна розмова з українським президентом, поза межами основних зустрічей, держсекретар США заявив: "Потенційно. Як я вже сказав, його зустрічі, ймовірно, будуть безпосередньо з президентом, але це можливо".

Тим часом зустріч делегацій України та США вже розпочалися об 11:00.

  • 10 березня 2025 року президент Зеленський із командою прибули до Саудівської Аравії. Глава держави вже повідомив про "хорошу" зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
  • Радник Трампа з нацбезпеки Волтц повідомив, що на зустрічі мають обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.
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