Рубіо: США не проти участі Китаю у встановленні миру в Україні, але це ніхто не обговорював
Марко Рубіо (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Вашингтон не проти, щоб Китай робив все можливе для сприяння миру в Україні, але питання щодо участі Пекіну в миротворчих ініціативах ніхто не обговорював. Про це у спілкуванні з пресою повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Журналісти запитали, чи хоче США, щоб Китай відігравав роль у миротворчості або відновленні після війни.

"Це питання не порушувалося ніким. Але ми б хотіли, щоб кожна країна, особливо потужні держави, як Китай, робила все можливе для сприяння миру. Я вважаю, що це в інтересах усіх, щоб ця війна завершилася. Але, очевидно, Китай не брав участі в цих переговорах, і це питання не порушувалося ніким", – відповів Рубіо.

Раніше головний дипломат Китаю Ван Ї заявив, що Пекін підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни та встановлення миру.

  • 14 лютого 2025 року Ван Ї виступив за участь Європи у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
  • 6 березня повідомлялося, що спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шає "приголомшений" ставленням Трампа до європейських союзників. Він також вважає, що мирна угода не може визначатися лише США та Росією без України.
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