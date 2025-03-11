Рубио: США не против участия Китая в установлении мира в Украине, но это никто не обсуждал

Вашингтон хочет, чтобы каждая страна, особенно мощные государства, как Китай, делала все возможное для содействия миру

Марко Рубио (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Вашингтон не прочь, чтобы Китай делал все возможное для содействия миру в Украине, но вопрос об участии Пекина в миротворческих инициативах никто не обсуждал. Об этом в общении с прессой сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Журналисты спросили, хочет ли США, чтобы Китай играл роль в миротворчестве или восстановлении после войны.

"Этот вопрос не поднимался никем. Но мы бы хотели, чтобы каждая страна, особенно мощные государства, как Китай, делала все возможное для содействия миру. Я считаю, что это в интересах всех, чтобы эта война завершилась. Но, очевидно, Китай не принимал участия в этих переговорах, и этот вопрос не поднимался никем", – отмечал он.

Ранее главный дипломат Китая Ван И заявил, что Пекин будет поддерживать все усилия, направленные на урегулирование российско-украинской войны и установление мира.

14 февраля 2025 года Ван И выступил за участие Европы в переговорах по урегулированию войны в Украине.

6 марта сообщалось, что специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шает "ошеломлен" отношением Трампа к европейским союзникам. Он также считает, что мирное соглашение не может определяться только США и Россией без Украины.