Китай поддержит все усилия, направленные на урегулирование "украинского кризиса" – Ван И

Ван И (Фото: Andres Martinez Casares / EPA)

Китай стремится создать условия для урегулирования украинского кризиса (так официальный Пекин называет войну России против Украины) путем поиска сторонами приемлемых договоренностей и будет поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование. С соответствующим заявлением на брифинге выступил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Укринформ.

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"В украинском вопросе наша позиция всегда была объективной и беспристрастной, наш голос всегда был спокойным и уравновешенным, а наша цель – создать условия и достичь консенсуса для мирного урегулирования и решения украинского кризиса", – сказал глава китайской дипломатии.

Он добавил, что Пекин приветствует и поддерживает все усилия, направленные на восстановление мира, однако важно "видеть комплексность причин кризиса".

"Как говорит китайская пословица: нужен не один холодный день, чтобы заморозить три фута льда, и так же растопить этот лед невозможно за одну ночь. Никто не выигрывает в конфликте, но все выиграют в мире. За столом переговоров заканчивается конфликт и начинается мир", — подчеркнул министр.

Дипломат отметил: хотя между Украиной и Россией до сих пор нет общих позиций об условиях завершения войны, все стороны стремятся достичь справедливого и длительного мира, который будет общепринятым и обязательным для выполнения.

"Это ценная общая отправная точка, к которой все стороны должны стремиться. Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть свою конструктивную роль в решении кризиса и достижении крепкого мира", — подчеркнул глава МИД Китая.