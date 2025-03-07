Китай підтримуватиме всі зусилля, направлені на врегулювання "української кризи" – Ван Ї
Ван Ї (Фото: Andres Martinez Casares / EPA)

Китай прагне створити умови для врегулювання "української кризи" (так офіційний Пекін називає війну Росії проти України) шляхом пошуку сторонами прийнятних домовленостей і підтримуватиме всі зусилля, направлені на мирне врегулювання. З відповідною заявою на брифінгу виступив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, передає Укрінформ.

"В українському питанні наша позиція завжди була об’єктивною та неупередженою, наш голос завжди був спокійним і врівноваженим, а наша мета – створити умови та досягти консенсусу для мирного врегулювання і вирішення української кризи", – сказав глава китайської дипломатії.

Він додав, що Пекін вітає і підтримує всі зусилля, направлені на відновлення миру, проте важливо також "бачити комплексність причин кризи".

"Як говорить китайське прислів’я: потрібен не один холодний день, щоб заморозити три фути льоду, і так само розтопити цей лід неможливо за одну ніч. Ніхто не виграє у конфлікті, але всі виграють у мирі. За столом переговорів закінчується конфлікт і починається мир", – наголосив міністр.

Дипломат зазначив: хоча між Україною та Росією досі немає спільних позицій щодо умов завершення війни, усі сторони прагнуть досягти справедливого й тривалого миру, який буде загальноприйнятим та обов’язковим для виконання.

"Це цінна спільна відправна точка, до якої всі сторони мають прагнути. Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати свою конструктивну роль у вирішенні кризи та досягненні міцного миру", – акцентував глава МЗС Китаю.

  • 14 лютого 2025 року Ван Ї виступив за участь Європи у переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
  • 6 березня повідомлялося, що спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шає "приголомшений" ставленням Трампа до європейських союзників. Він також вважає, що мирна угода не може визначатися лише США та Росією без України.
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