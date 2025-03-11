Китай и США начали обсуждение встречи Трампа и Си – WSJ

По данным издания, саммит может пройти в июне

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY/EPA)

США и Китай начали обсуждение потенциальной организации саммита между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в июне. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Дискуссии, по данным издания, находятся на начальных стадиях. Пока неизвестно, где именно может состояться саммит.

WSJ пишет, что американская сторона предлагает встречу в США. В то же время издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает, что начальные дискуссии проходят вокруг визита Трампа в Китай.

Переговоры о проведении двустороннего саммита проходят на фоне усиления напряженности между странами, в частности, взаимного повышения тарифов и пошлин.