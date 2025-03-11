Китай и США начали обсуждение встречи Трампа и Си – WSJ
США и Китай начали обсуждение потенциальной организации саммита между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в июне. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Дискуссии, по данным издания, находятся на начальных стадиях. Пока неизвестно, где именно может состояться саммит.
WSJ пишет, что американская сторона предлагает встречу в США. В то же время издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает, что начальные дискуссии проходят вокруг визита Трампа в Китай.
Переговоры о проведении двустороннего саммита проходят на фоне усиления напряженности между странами, в частности, взаимного повышения тарифов и пошлин.
- 7 января, накануне инаугурации, стало известно о телефонном разговоре Трампа и Си. Политики обсудили балансировку торговли, проблему с фентанилом (наркотик, часть компонентов которого поставляется из Китая), соцсеть TikTok и многие другие темы.
- 19 января, до вступления в должность, избранный вице-президент Вэнс встретился с китайским коллегой Чжэном, которого КНР отправила на инаугурацию Трампа.
- Тогда CNN со ссылкой на источники заявляло, что Трамп в частном порядке уведомил своих советников о желании посетить Китай после вступления в должность.
- 10 марта SCMP сообщило, что Трамп может посетить Китай уже в апреле, хотя договариваться сложнее, чем при Байдене.