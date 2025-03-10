Трамп может посетить Китай уже в апреле, договариваться сложнее, чем при Байдене – SCMP

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп может посетить Китайскую Народную Республику в апреле, поскольку по возвращении в Белый дом американский лидер сосредоточился на заключении соглашения с Пекином. Об этом заявляет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники.

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Лидеры обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона совершила визит к ним, дабы представить это как дипломатический триумф, однако первоначальные обсуждения шли вокруг визита Трампа в Китай, отметили собеседники.

Пока неясно, насколько далеко продвинулись обсуждения потенциальной поездки, отметило медиа.

Один из китайских источников рассказал, что сейчас пекинским чиновникам сложнее разговаривать со своими коллегами в Вашингтоне, чем при администрации Джо Байдена, поскольку США проходят через "радикальные изменения".

Последний раз Трамп посещал Китай во время своей первой каденции в 2017 году.

17 января, накануне инаугурации, стало известно о телефонном разговоре Трампа и Си. Избранный глава США заявил: "Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!" Политики обсудили балансирование торговли, проблему с фентанилом (наркотик, часть компонентов которого поставляется из Китая), соцсеть TikTok и многие другие темы.

19 января, до вступления в должность, избранный вице-президент Вэнс встретился с китайским коллегой Чжэном, которого КНР отправила на инаугурацию Трампа.

Тогда CNN со ссылкой на источники заявляло, что Трамп в частном порядке уведомил своих советников о желании посетить Китай после вступления в должность. По данным медиа, избранный президент стремится содействовать открытому диалогу с Пекином, в то же время придерживаясь жесткой позиции в отношении КНР.