Трамп може відвідати Китай вже у квітні, домовлятися складніше, ніж за Байдена – SCMP

Поки що незрозуміло, наскільки далеко просунулися обговорення потенційної поїздки, зауважило медіа

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп у Китаї (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп може відвідати Китайську Народну Республіку у квітні, оскільки після повернення до Білого дому американський лідер зосередився на укладанні угоди з Пекіном. Про це заявляє гонконзька газета South China Morning Post з посиланням на дипломатичні джерела.

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Лідери обох країн хотіли б, щоб інша сторона здійснила візит до них, аби представити це як дипломатичний тріумф, проте початкові обговорення точилися навколо візиту Трампа до Китаю, зазначили співрозмовники.

Поки що незрозуміло, наскільки далеко просунулися обговорення потенційної поїздки, зауважило медіа.

Одне з китайських джерел розповіло, що зараз пекінським чиновникам складніше розмовляти зі своїми колегами у Вашингтоні, аніж за адміністрації Джо Байдена, оскільки США проходять через "радикальні зміни".

Востаннє Трамп відвідував Китай під час своєї першої каденції у 2017 році.

17 січня, напередодні інавгурації, стало відомо про телефонну розмову Трампа і Сі. Обраний голова США заявив: "Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!" Політики обговорили балансування торгівлі, проблему з фентанілом (наркотик, частина компонентів для якого постачається з Китаю), соцмережу TikTok та багато інших тем.

19 січня, до вступу на посаду, обраний віцепрезидент Венс зустрівся з китайським колегою Чженом, якого КНР відправила на інавгурацію Трампа.

Тоді CNN з посиланням на джерела заявляло, що Трамп у приватному порядку повідомив своїм радникам про бажання відвідати Китай після вступу на посаду. За даними медіа, обраний президент прагне сприяти відкритому діалогу з Пекіном, водночас дотримуючись жорсткої позиції стосовно КНР.