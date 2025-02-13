Трамп хоче поговорити з Путіним та Сі про скорочення оборонних витрат і ядерних арсеналів
Президент США Дональд Трамп заявив, що після того, як війни проти України та у Газі "затихнуть", він хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість значного скорочення витрат на оборону для трьох країн. Про це пише Associated Press.
"Коли ми все владнаємо, я хочу, щоб однією з перших зустрічей була зустріч з президентом Сі з Китаю та президентом Путіним з Росії. І я хочу сказати: скоротімо наші військові бюджети вдвічі", – сказав Трамп.
За його словами, він також хоче відновити з Росією і Китаєм переговори на тему зменшення ядерних арсеналів.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.