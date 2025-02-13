Трамп хоче поговорити з Путіним та Сі про скорочення оборонних витрат і ядерних арсеналів

Президент США вважає доречним провести таку зустріч після того, як "затихнуть" війни проти України та у Газі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявив, що після того, як війни проти України та у Газі "затихнуть", він хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість значного скорочення витрат на оборону для трьох країн. Про це пише Associated Press.

"Коли ми все владнаємо, я хочу, щоб однією з перших зустрічей була зустріч з президентом Сі з Китаю та президентом Путіним з Росії. І я хочу сказати: скоротімо наші військові бюджети вдвічі", – сказав Трамп.

За його словами, він також хоче відновити з Росією і Китаєм переговори на тему зменшення ядерних арсеналів.