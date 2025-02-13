Трамп хочет поговорить с Путиным и Си о сокращении оборонных расходов и ядерных арсеналов
Президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как войны против Украины и в Газе "затихнут", он хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность значительного сокращения расходов на оборону для трех стран. Об этом пишет Associated Press.
"Когда мы все устроим, я хочу, чтобы одной из первых встреч была встреча с президентом Си из Китая и президентом Путиным из России. И я хочу сказать: сократим наши военные бюджеты вдвое", – сказал Трамп.
По его словам, он также хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по уменьшению ядерных арсеналов.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.