Трамп хочет поговорить с Путиным и Си о сокращении оборонных расходов и ядерных арсеналов

Президент США считает уместным провести такую встречу после того, как "затихнут" войны против Украины и в Газе

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как войны против Украины и в Газе "затихнут", он хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность значительного сокращения расходов на оборону для трех стран. Об этом пишет Associated Press.

"Когда мы все устроим, я хочу, чтобы одной из первых встреч была встреча с президентом Си из Китая и президентом Путиным из России. И я хочу сказать: сократим наши военные бюджеты вдвое", – сказал Трамп.

По его словам, он также хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по уменьшению ядерных арсеналов.