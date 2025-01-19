Віцепрезидент Трампа Венс зустрівся з китайським колегою

Джей Ді Венс (Фото: ERIK S. LESSER / EPA)

Обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з китайським колегою Хань Чженом, передає телеканал CNN.

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Політики обговорювали низку тем, зокрема проблему фентанілу (наркотику, частина компонентів для якого постачається з Китаю), балансування торгівлі та регіональну стабільність.

Раніше, 17 січня, міністерство закордонних справ Китайської народної республіки повідомило, що саме Хань буде присутнім на інавгурації Дональда Трампа 20 січня як "спеціальний представник" китайського лідера Сі Цзіньпіна.

У грудні американське медіа CBS News заявляло, що Трамп запрошував Сі на свою інавгурацію, але згодом це ж ЗМІ заявило, що очільник КНР не приїде на захід.

Уже в січні Трамп повідомив, що мав контакт з Сі через помічників, а також він висловив сподівання, що вони порозуміються з китайським лідером.

CNN з посиланням на три поінформовані джерела стверджує, що Трамп у приватному порядку повідомив своїм радникам про бажання відвідати Китай після свого вступу на посаду. За даними медіа, обраний президент прагне сприяти відкритому діалогу з Пекіном, водночас дотримуючись жорсткої позиції стосовно КНР.

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У п'ятницю, 17 січня, стало відомо про телефонну розмову Трампа і Сі. Обраний голова США заявив: "Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!"

Серед тем розмови між Трампом і Сі була й ситуація з соцмережею TikTok. 19 січня американський політик повідомив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував соцмережу до цього рішення. Уряд США стверджує, що без продажу TikTok може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю.

Трамп хотів би, щоб американська частка у майбутньому спільному підприємстві становила 50%. Згідно з його ідеєю, нову компанію можна створити як із новими, так і зі старими власниками TikTok. Після останньої заяви Трампа застосунок почав відновлювати роботу у Штатах, у компанії дякують Трампу.