TikTok почав відновлювати роботу у США, дякує Трампу

Соцмережа планує працювати з обраним президентом над довготривалим рішенням, яке збереже застосунок у Штатах

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Китайська соцмережа TikTok почала відновлювати роботу у Сполучених Штатах. Про це йдеться у публікації компанії в X (колишній Twitter).

За домовленістю з постачальниками послуг, TikTok перебуває у процесі відновлення обслуговування.

"Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зазнають покарання, надаючи TikTok понад 170 млн американців і дозволяючи понад 7 млн малих підприємств процвітати", – заявила соцмережа.

Вона називає слова Трампа "твердою позицією" на підтримку статті Конституції США про свободу слова.

Також TikTok планує працювати з обраним президентом над довготривалим рішенням, яке збереже застосунок у Штатах.

Напередодні Трамп повідомив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував застосунок до цього рішення.

Політик хотів би, щоб американська частка у майбутньому спільному підприємстві становила 50%. Згідно з його ідеєю, нову компанію можна створити як із новими, так і зі старими власниками соцмережі.

Очікується, що гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу відвідає інавгурацію нового президента разом з іншими керівниками технологічних компаній.

Раніше видання Politico з посиланням на організатора інавгураційної вечірки Трампа повідомляло, що TikTok витратить $50 000 на захід.

Уряд США стверджує, що без продажу TikTok може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю. У зв'язку з цими занепокоєннями, ще за каденції Джо Байдена був ухвалений закон, що вимагає або продаж TikTok некитайському власнику, або блокування соцмережі.

Крайнім терміном для продажу було 19 січня, але Байден залишив це питання на розгляд Трампу, котрий вступить на посаду уже 20 січня.

Через цю колізію TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах у суботу ввечері за місцевим часом (у ніч проти 19 січня за київським часом), менш ніж за дві години до того, як офіційна заборона набула чинності.