TikTok почав відновлювати роботу у США, дякує Трампу
Китайська соцмережа TikTok почала відновлювати роботу у Сполучених Штатах. Про це йдеться у публікації компанії в X (колишній Twitter).
За домовленістю з постачальниками послуг, TikTok перебуває у процесі відновлення обслуговування.
"Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зазнають покарання, надаючи TikTok понад 170 млн американців і дозволяючи понад 7 млн малих підприємств процвітати", – заявила соцмережа.
Вона називає слова Трампа "твердою позицією" на підтримку статті Конституції США про свободу слова.
Також TikTok планує працювати з обраним президентом над довготривалим рішенням, яке збереже застосунок у Штатах.
Напередодні Трамп повідомив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував застосунок до цього рішення.
Політик хотів би, щоб американська частка у майбутньому спільному підприємстві становила 50%. Згідно з його ідеєю, нову компанію можна створити як із новими, так і зі старими власниками соцмережі.
Очікується, що гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу відвідає інавгурацію нового президента разом з іншими керівниками технологічних компаній.
Раніше видання Politico з посиланням на організатора інавгураційної вечірки Трампа повідомляло, що TikTok витратить $50 000 на захід.
- Уряд США стверджує, що без продажу TikTok може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю. У зв'язку з цими занепокоєннями, ще за каденції Джо Байдена був ухвалений закон, що вимагає або продаж TikTok некитайському власнику, або блокування соцмережі.
- Крайнім терміном для продажу було 19 січня, але Байден залишив це питання на розгляд Трампу, котрий вступить на посаду уже 20 січня.
- Через цю колізію TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах у суботу ввечері за місцевим часом (у ніч проти 19 січня за київським часом), менш ніж за дві години до того, як офіційна заборона набула чинності.