Трамп: Дам TikTok 90 днів на продаж, а тих, хто не блокує застосунок, не будуть карати

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував застосунок до цього рішення. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп закликав компанії не блокувати застосунок.

Політик підтвердив, що у день своєї інавгурації 20 січня підпише виконавчий наказ, котрий надасть TikTok відстрочку від блокування. Згідно з американським законом, у 90-денний період соцмережу має придбати некитайський власник, в іншому ж випадку її заблокують у Штатах.

Обраний президент наголосив: у документі буде підтверджено відсутність жодної відповідальності для будь-якої компанії, яка допомогла запобігти вимкненню TikTok до підписання цього указу.

"Американці заслуговують побачити нашу захопливу інавгурацію в понеділок, а також інші події та розмови", – заявив Трамп.

Політик хотів би, щоб США мали 50% у новому спільному підприємстві. Він заявив, що без згоди США TikTok не існує, а з такою згодою застосунок міг би коштувати "сотні мільярдів доларів – можливо, трильйонів".

Водночас, згідно з ідеєю Трампа, таке спільне підприємство можна створити як із новими, так і зі старими власниками соцмережі.