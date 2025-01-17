Трамп пообіцяв рішення щодо TikTok "у недалекому майбутньому"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв своє рішення щодо китайської соцмережі TikTok "у недалекому майбутньому", але визнав, що йому потрібен час для оцінки ситуації.

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"Рішення Верховного суду було очікуваним, і всі повинні його поважати", – зазначив Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social.

Телеканал CNN запитав у політика, чи буде він вживати заходів, аби спробувати скасувати заборону соцмережі.

Новообраний президент відповів: "Конгрес надав мені [ухвалити] рішення, тому я ухвалюватиму рішення".

Напередодні Трамп повідомив, що, зокрема, обговорював питання TikTok під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

А вже ввечері 17 січня Верховний суд США одноголосно підтримав закон, який вимагає від ByteDance, китайської материнської компанії TikTok, або продати застосунок, або зіткнутися із забороною в США.

Заборона може набрати чинності уже 19 січня, за день до інавгурації Трампа.

Уряд США стверджує, що без продажу соцмережа може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю.

Орієнтовна вартість американської частини TikTok оцінюється в $40-50 млрд.

У січні 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджувало, що китайська влада розглядає варіант, за якого близький до Трампа мільярдер Маск може придбати американський бізнес TikTok.

За даними Associated Press, Байден не заборонятиме TikTok, залишивши це питання на розсуд Трампа.

Новообраний президент виступав за відтермінування дедлайну заборони TikTok, щоб спробувати домовитися після вступу на посаду.