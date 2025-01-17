Трамп пообіцяв рішення щодо TikTok "у недалекому майбутньому"
Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв своє рішення щодо китайської соцмережі TikTok "у недалекому майбутньому", але визнав, що йому потрібен час для оцінки ситуації.

"Рішення Верховного суду було очікуваним, і всі повинні його поважати", – зазначив Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social.

Телеканал CNN запитав у політика, чи буде він вживати заходів, аби спробувати скасувати заборону соцмережі.

Новообраний президент відповів: "Конгрес надав мені [ухвалити] рішення, тому я ухвалюватиму рішення".

Напередодні Трамп повідомив, що, зокрема, обговорював питання TikTok під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

А вже ввечері 17 січня Верховний суд США одноголосно підтримав закон, який вимагає від ByteDance, китайської материнської компанії TikTok, або продати застосунок, або зіткнутися із забороною в США.

Заборона може набрати чинності уже 19 січня, за день до інавгурації Трампа.

Уряд США стверджує, що без продажу соцмережа може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю.

Орієнтовна вартість американської частини TikTok оцінюється в $40-50 млрд.

  • У січні 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджувало, що китайська влада розглядає варіант, за якого близький до Трампа мільярдер Маск може придбати американський бізнес TikTok.

  • За даними Associated Press, Байден не заборонятиме TikTok, залишивши це питання на розсуд Трампа.

  • Новообраний президент виступав за відтермінування дедлайну заборони TikTok, щоб спробувати домовитися після вступу на посаду.
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