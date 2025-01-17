Трамп пообещал решение по TikTok "в недалеком будущем"

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал свое решение по китайской соцсети TikTok "в недалеком будущем", но признал, что ему нужно время для оценки ситуации.

"Решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать", – отметил Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social.

Телеканал CNN спросил политика, будет ли он принимать меры, чтобы попытаться отменить запрет соцсети.

Новоизбранный президент ответил: "Конгресс предоставил мне [принять] решение, поэтому я буду принимать решения".

Накануне Трамп сообщил, что, в частности, обсуждал вопросы TikTok во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.

А уже вечером 17 января Верховный суд США единогласно поддержал закон, требующий от ByteDance, китайской материнской компании TikTok, либо продать приложение, либо столкнуться с запретом в США.

Запрет может вступить в силу уже 19 января за день до инаугурации Трампа.

Правительство США утверждает, что без продажи соцсеть может стать инструментом для шпионажа и политической манипуляции со стороны Китая.

Примерная стоимость американской части TikTok оценивается в $40-50 млрд.