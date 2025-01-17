Трамп пообещал решение по TikTok "в недалеком будущем"
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал свое решение по китайской соцсети TikTok "в недалеком будущем", но признал, что ему нужно время для оценки ситуации.
"Решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать", – отметил Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social.
Телеканал CNN спросил политика, будет ли он принимать меры, чтобы попытаться отменить запрет соцсети.
Новоизбранный президент ответил: "Конгресс предоставил мне [принять] решение, поэтому я буду принимать решения".
Накануне Трамп сообщил, что, в частности, обсуждал вопросы TikTok во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.
А уже вечером 17 января Верховный суд США единогласно поддержал закон, требующий от ByteDance, китайской материнской компании TikTok, либо продать приложение, либо столкнуться с запретом в США.
Запрет может вступить в силу уже 19 января за день до инаугурации Трампа.
Правительство США утверждает, что без продажи соцсеть может стать инструментом для шпионажа и политической манипуляции со стороны Китая.
Примерная стоимость американской части TikTok оценивается в $40-50 млрд.
- В январе 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, при котором близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.
По данным Associated Press, Байден не будет запрещать TikTok, оставив этот вопрос по усмотрению Трампа.
- Новоизбранный президент выступал за отсрочку дедлайна запрета TikTok, чтобы попытаться договориться после вступления в должность.