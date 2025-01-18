Трамп: Скоріш за все надам TikTok відстрочку від заборони

Політик не розкрив, чи відомо йому про будь-який нещодавній прогрес стосовно продажу компанії

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "скоріш за все" надасть китайській соцмережі TikTok 90-денну відсточку від потенційної заборони у Штатах після того, як вступить на посаду 20 січня. Про це політик розповів в інтерв'ю NBC News.

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Трамп заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення, але розглядає можливість подовження на 90 днів крайнього терміну для компанії ByteDancе, до якого вона має або продати застосунок некитайському власнику, або той буде заборонений у Штатах. Цей крайній термін спливає 19 січня, але в чинній адміністрації Джо Байдена передали це рішення наступнику.

"Подовження [терміну] на 90 днів – це те, що, швидше за все, буде зроблено, тому що це доречно... Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже серйозна ситуація", – розповів Трамп.

Водночас, додає NBC, продовження терміну у понеділок може бути недостатнім, аби уникнути припинення роботи TikTok принаймні на день, оскільки крайнім терміном для ухвалення рішення стосовно соцмережі все-таки є неділя.

Згідно з законом, президент США може одноразово відтермінувати заборону на 90 днів, якщо він засвідчить Конгресу про виконання наступних трьох умов: є шлях до продажу компанії, є "значний прогрес" у виконанні цього й існують відповідні обов'язкові юридичні угоди, які дозволяють здійснити такий продаж у період цього продовження терміну.

Наразі такі юридичні домовленості не публікувалися. Орієнтовна вартість американської частини TikTok оцінюється в $40-50 млрд.

Трамп не розкрив, чи відомо йому про будь-який нещодавній прогрес стосовно продажу компанії.

Очікується, що гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу відвідає інавгурацію нового президента разом з іншими керівниками технологічних компаній.

Раніше видання Politico з посиланням на організатора інавгураційної вечірки Трампа повідомляло, що TikTok витратить $50 000 на захід.

Уряд США стверджує, що без продажу TikTok може стати інструментом для шпигунства та політичної маніпуляції з боку Китаю.

14 січня агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджувало, що китайська влада розглядає варіант, за якого близький до Трампа мільярдер Маск може придбати американський бізнес TikTok.

17 січня Трамп обговорював питання TikTok під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Згодом американський політик пообіцяв своє рішення щодо китайської соцмережі TikTok "у недалекому майбутньому", але визнав, що йому потрібен час для оцінки ситуації.